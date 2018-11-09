Выбираем унитаз для ванной комнаты, лучший выбор в Украине

Catalano

Итальянская фабрика Catalano берет своё начало еще с 1967 года. Основной специализацией на то время было изготовление особого керамического материала для сантехнического оборудования. Производитель завоевал неимоверную популярность благодаря отличительному качеству и выразительному дизайну. Фабрика следует основному принципу -В этом сложном мире лишь простота становится главным сокровищем.

Унитазы бренда Catalano устроены таким образом, чтоб экономить расход воды, оставаться надежными много лет, уменьшить наслоения налета с помощью нанопокрытия (CataGlaze) и чтоб идеально подходить для разных помещений.

Унитаз напольный Catalano Sfera подходит для различных запросов доступного пространства. Это унитаз без бачка – такое решение поможет сэкономить место в ванной комнате и визуально расширить стены. Выполнен в благородном белом цвете, красивый перелив при солнечных бликах.

Уникальная и стильная модель Catalano Zero создана в элегантном черном цвете, она станет стильным акцентом в интерьере комнаты гигиены. Материал – санфарфор – смесь белой глины со шпатом и кварцем. Данный состав обеспечивает невероятную стойкость к влаге и к ударам.

Flaminia

Зарождения ныне всемирно известного бренда произошло в 1955 году в Италии. За достаточно короткое время компания смогла обрести популярность за пределами родной страны, ее выделяла эксклюзивность и оригинальность решений (форма, цвет, технология производства). На сегодняшний день все творения изготавливаются с использованием нанопроизводственной системы и автоматизацией процесса производства.

Материал для изготовления унитазов Flaminia гипоаллергенный, это гарантирует вам безопасность использования оборудования. Компания в постоянных поисках особенных, уникальных и оригинальных вариаций унитазов, ведь именно эксклюзивность главного элемента ванной комнаты сделает саму комнату неповторимой! Такая продуманность линий и форм возложена на плечи гениальных дизайнеров (Стефано Розини, Романо Адолини, Александр Дюрингер и др.).

Унитаз подвесной Flaminia Mini Link Blanco Nero – безоговорочный фаворит данной линии. Строгая комбинация черного и белого цветов позволяет не привязываться к определенному цветовому решению интерьера и является идеальным дополнением «к классике» или «модерну». Материал сверхустойчив к резким сменам режима температуры.

Приставной унитаз Flaminia Efi впечатляет своей своеобразной формой – мягкая изогнутость линий в сочетании с красивой окантовкой на ножке унитаза. Цвет белый с молочным отливом, стиль – современный.

Kerasan

Для поклонников ретро-стиля представляем шикарный бренд Kerasan. У компании более пятидесяти лет опыта и развития, специализация – производство сантехнического оборудования из керамики максимально высокого качества. Изделия премиум качества, унитазы, в которых идеально абсолютно всё: от клавиши слива до самой конструкции. Производитель позаботился о том, чтоб его творение максимально долго оставалось сияющим и стойко выдерживало механические нагрузки даже в отелях, кафе и ресторанах.

В многочисленные коллекции итальянского бренда Kerasan входят модели унитазов двух видов: напольные и подвесные.

Унитаз на средней трубе с бачком Kerasan Retro – это роскошь начала 20 столетия. Линии и форма благородные и утонченные, эстетика и качество впечатляют. Материал изделия – санфаянс – особый керамический материал со специальным обжигом, который продляет срок службы и предотвращает хрупкость изделия. Бренд дает гарантию на сохранение первоначальных свойств более 15 лет.

Kerasan Waldorf Bronzo – уникальный комплект, в который входит чаша унитаза, бачок, механизм и металлическая труба. Этот шедевр переносит нас в американскую нео-готическую эпоху, изделие действительно становится украшением интерьера.

Источник - imperiyasantehniki.com/santehnika.html