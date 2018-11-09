Вибираємо унітаз для ванної кімнати, кращий вибір в Україні

Catalano

Італійська фабрика Catalano почала свій шлях розвитку ще з 1967 року. Основною спеціалізацією на той час було виготовлення специфічного керамічного матеріалу для сантехнічного обладнання. Виробник завоював неймовірну популярність завдяки відмінній якості і неповторному дизайну. Фабрика слідує такому основному принципу - У цьому складному світі лише простота є найціннішим скарбом.

Унітази бренду Catalano влаштовані таким чином, щоб економити витрати води, залишатися надійними та безпечними багато років, мінімізувати нашарування нальоту за допомогою нанопокриття (CataGlaze) і щоб ідеально підходити для різних приміщень.

Унітаз підлоговий Catalano Sfera відповідає найрізноманітнішим запитам доступного простору. Це унітаз без бачка - таке рішення допомагає заощадити місце у ванній кімнаті і візуально розширити простір. Виконаний він у благородному білому кольорі, має гарний перелив, що з’являється від сонячних відблисків.

Унікальна і стильна модель Catalano Zero створена в елегантному чорному кольорі. Вона стане стильним акцентом в інтер'єрі кімнати гігієни. Матеріал - санфарфор - суміш білої глини зі шпатом і кварцом. Даний склад забезпечує неймовірну стійкість до вологи і до ударів.

Flaminia

Зародження нині всесвітньо відомого бренду відбулося в 1955 році в Італії. За досить короткий час компанія змогла здобути популярність за межами рідної країни, її виділяла ексклюзивність та оригінальність рішень (форма, колір, технологія виробництва). На сьогоднішній день всі технічні творіння виготовляються з використанням нановиробничої системи і автоматизованого процесу виробництва.

Матеріал для виготовлення унітазів Flaminia гіпоалергенний, це гарантує вам безпеку використання обладнання. Компанія в постійних пошуках особливих, унікальних і оригінальних варіацій унітазів, адже саме ексклюзивність головного елемента ванної кімнати зробить саму кімнату неповторною! Така продуманість ліній і форм покладена на плечі геніальних дизайнерів (Стефано Розіна, Романо Адолін, Олександр Дюрінгер і ін.).

Унітаз підвісний Flaminia Mini Link Blanco Nero - беззаперечний фаворит даної лінії. Сувора комбінація чорного і білого кольорів дозволяє не прив'язуватися до певного основного кольору інтер'єру і є ідеальним доповненням «до класики» або «модерну». Матеріал надзвичайно стійкий до різких змін режиму температури.

Приставний унітаз Flaminia Efi вражає своєю своєрідною формою - м'яка зігнутість ліній в поєднанні з красивим окантуванням на ніжці унітазу. Колір білий з молочним відливом, стиль - сучасний.

Kerasan

Для шанувальників ретро-стилю представляємо шикарний бренд Kerasan. У компанії понад п'ятдесят років досвіду і розвитку, спеціалізація - виробництво сантехнічного обладнання з кераміки максимально високої якості. Вироби преміум якості, унітази, в яких ідеально абсолютно все: від клавіші зливу до самої конструкції. Виробник подбав про те, щоб його творіння максимально довго залишалося сяючим і стійко витримувало механічні навантаження навіть в готелях, кафе і ресторанах.

У численні колекції італійського бренду Kerasan входять моделі унітазів двох видів: підлогові і підвісні.

Унітаз на середній трубі з бачком Kerasan Retro - це розкіш початку 20 століття. Лінії і форма шляхетні й витончені, естетика і якість вражають. Матеріал виробу - санфаянс - особливий керамічний матеріал зі спеціальним випалюванням, який подовжує термін служби і запобігає крихкості виробу. Бренд дає гарантію на збереження первінсих властивостей понад 15 років.

Kerasan Waldorf Bronzo - унікальний комплект, в який входить чаша унітазу, бачок, механізм і металева труба. Цей шедевр переносить нас в американську нео-готичну епоху, виріб дійсно стає справжньою прикрасою інтер'єру.

Джерело - imperiyasantehniki.com/santehnika.html