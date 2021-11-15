Выбираем домашний кинотеатр на Черную пятницу: что нужно знать

Черная пятница с 22 ноября 2021 года – это ожидаемое событие для желающих приобрести качественную технику по доступной цене. Покупателей ждут невероятные скидки и крутые предложения. Это подходящая возможность выбрать дорогую технику и электронику, например домашний кинотеатр. Перед этим стоит учесть ряд критериев.
Комплект домашнего кинотеатра включает многофункциональную технику, передающую на экран видеоизображение, и звуковые колонки с усилительными устройствами. При выборе следует учитывать такие факторы:
Описанные пункты тесно взаимосвязаны. Если комната небольшая, нет особого смысла приобретать сложную акустическую систему, полный эффект от которой можно ощутить лишь в крупногабаритных помещениях. Это же касается диагонали монитора.
Важный параметр – размер телевизора. Несколько лет назад считалось, что для комфортного просмотра достаточно устройства от 20 дюймов. Сейчас некоторые производители выпускают дисплеи от 49 дюймов. Учитывайте расстояние до монитора и высоту размещения. Если слишком большой экран установлен в маленькой комнате, придется часто переводить взгляд, что снизит удовольствие от просмотра.
Внимательно отнеситесь к выбору матрицы. Большой популярностью пользуются такие технологии:
Разрешение должно быть как можно выше, ведь от этого зависит детализация картинки.
При помощи системы отображается атмосфера происходящего на экране. Звучание передается на отдельные каналы. Их количество варьируется от 2 до 9. Виды акустики: