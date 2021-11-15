Вибираємо домашній кінотеатр на Чорну п'ятницю: що потрібно знати

Чорна п'ятниця з 22 листопада 2021 року – це очікувана подія для тих, хто бажає придбати якісну техніку за доступною ціною. На покупців чекають неймовірні знижки та круті пропозиції. Це слушна можливість вибрати дорогу техніку та електроніку, наприклад домашній кінотеатр. Перед цим варто врахувати низку критеріїв.

Основні елементи набору

Комплект домашнього кінотеатру включає багатофункціональну техніку, що передає на екран відео, звукові колонки з підсилювальними пристроями. При виборі слід враховувати такі фактори:

площа кімнати, де встановлюється апаратура;

дизайн приміщення;

необхідний рівень звуку;

діагональ монітора;

бюджет.

Описані пункти тісно пов'язані. Якщо кімната невелика, немає особливого сенсу набувати складної акустичної системи, повний ефект від якої можна відчути лише у великогабаритних приміщеннях. Це ж стосується діагоналі монітора.

Вимоги до екрана

Важливо – розмір телевізора. Декілька років тому вважалося, що для комфортного перегляду достатньо пристрою від 20 дюймів. Нині деякі виробники випускають дисплеї від 49 дюймів. Враховуйте відстань до монітора та висоту розміщення. Якщо занадто великий екран встановлений у маленькій кімнаті, доведеться часто переводити погляд, що зменшить задоволення від перегляду.

Уважно поставтеся до вибору матриці. Великої популярності користуються такі технології:

QLED. Використовується світлодіодне підсвічування на квантових точках. Економно витрачає енергію у порівнянні з аналогами. Показники контрастності та яскравості вищі, ніж у пристроїв інших виробників.

LCD. Зображення формується із різної кількості однотонних або кольорових точок, а також джерела світла. Відтінок визначається інтенсивністю свічення осередків. Технологія популярна, її використовують багато виробників.

IPS. Кристали розташовані в одній площині, що забезпечує широкий кут огляду. Активно використовується для домашнього перегляду. Показники кольору та контрастності трохи поступаються технології QLED.

Роздільна здатність має бути якомога вищою, адже від цього залежить деталізація картинки.

Акустика – вирішальний фактор

За допомогою системи відображається атмосфера того, що відбувається на екрані. Звучання передається на окремі канали. Їхня кількість варіюється від 2 до 9. Види акустики: