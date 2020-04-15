Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Вятрович вызывают как свидетеля в деле о проведение форума памяти жертв Голодомора

Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вятровича вызывают на допрос в ГБР как свидетеля в деле о проведение форума памяти жертв Голодомора. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Империя наносит ответный удар. Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведения международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" - написал Вятрович.

В комментарии телеканалу "Прямой" он подчеркнул, что видит в этом исключительно политические преследования и реализацию российского сценария.

"В 2018 году к 85 годовщине Голодомора было организовано крупное международное мероприятие с участием исследователей со всего мира и украинских исследователей. Мы два дня работали, и я считаю, что это был один из важнейших мероприятий в контексте празднования 85 годовщины Голодомора. Несколько месяцев назад я узнал, что мой коллега Макс Бужанский подал заявление в ГБР о якобы неправомерных расходов на организацию этого форума. Я в этом вижу исключительно политические преследования, продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые продолжаются уже несколько месяцев. Которые коснулись и президента Порошенко, и мою коллегу Софию Федину, а вчера буквально и Татьяну Чорновол. Особой грубости этом придает то, что поводом для преследования меня избрали, собственно, мероприятие, которое посвящено распространению правды о Голодоморе", - резюмировал Вятрович.

Напомним,14 апреля Чорновил пришла на допрос по делу об убийстве в Государственное бюро расследований.

Ранее сотрудники ГБР пришли с обысками в дом к экс-нардепу Чорновол. По словам бывшего парламентария, обыски проходили по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года.

Позже глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ему подозрения в убийстве, назвав действия Государственного бюро "жаждой мести".