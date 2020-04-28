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Вятрович не помнит детали финансирования форума по Голодомору, - ГБР

Новости » Политика     28.04.2020 - 16:44
Вятрович не помнит детали финансирования форума по Голодомору, - ГБР
Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Вятровича сегодня допросили в ГБР

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на допросе в Госбюро расследований заявил, что не помнит подробности финансирования форума памяти жертв Голодомора. Об этом РБК-Украина рассказал и.о. главы управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов.

По его словам, сегодня Вятровича как бывшего главу Института национальной памяти допросили в том числе относительно использования бюджетных средств на фуршет по поводу 85-й годовщины Голодомора 1932-33 годов

"На вопрос финансового характера экс-глава Института нацпамяти сообщил, что ничего об этом не помнит", - сказал Арманов.

Следователь отметил, что Вятрович не отказался от дачи показаний, но подчеркнул, что не помнит финансового аспекта указанного мероприятия.

Напомним, в середине апреля ГБР вызвало Вятровича на допрос в качестве свидетеля по делу о финансировании форума памяти жертв Голодомора в 2018 году. Заявление в ГБР подавал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. По его словам, Вятрович якобы присвоил часть денег себе.

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