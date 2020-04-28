В'ятрович не пам'ятає деталі фінансування форуму щодо Голодомору, - ДБР

Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

В'ятровича сьогодні допитали у ДБР

Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович на допиті в Держбюро розслідувань заявив, що не пам'ятає подробиці фінансування форуму пам'яті жертв Голодомору. Про це РБК-Україна розповів в. о. голови управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР Микола Арманов.

За його словами, сьогодні В'ятровича як колишнього голову Інституту національної пам'яті допитали у тому числі щодо використання бюджетних коштів на фуршет з приводу 85-ї річниці Голодомору 1932-33 років

"На питання фінансового характеру екс-голова Інституту нацпам'яті повідомив, що нічого про це не пам'ятає", - сказав Арманов.

Слідчий зазначив, що В'ятрович не відмовився від дачі показань, але наголосив, що не пам'ятає фінансового аспекту зазначеного заходу.

Нагадаємо, в середині квітня ДБР викликало В'ятровича на допит в якості свідка у справі про фінансування форуму пам'яті жертв Голодомору в 2018 році. Заяву до ДБР подавав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. За його словами, В'ятрович нібито привласнив частину грошей собі.