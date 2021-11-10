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Технический контроль на дорогах Украины. Полицию оснастят специализированными авто

Автор: Иванна Шовкун

С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции. Они предназначены для контроля технического состояния транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. С помощью специального оборудования полицейские смогут:

  • делать замеры параметров света фар авто;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • устанавливать уровень выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • делать замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • замерять допустимость уровня внешнего шума авто;
  • определять суммарный люфт рулевого управления;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Но также Белошицкий отметил, что частные авто с помощью мобильных станций проверять не будут. Это касается таких транспортных средств:

  • грузовых авто более 3,5 тонн и прицепов к ним;
  • автобусов;
  • автомобилей такси;
  • автомобилей, перевозящих опасный груз;
  • отдельных специализированных транспортных средств;
  • легковых авто и прицепов к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Фото: авто полиции оборудуют спецприборами для техконтроля (facebook.com/Bilosh)

Напомним, со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена организация дорожного движения. Часть улиц перекрыта.

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Автомобильное движение