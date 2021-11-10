Технический контроль на дорогах Украины. Полицию оснастят специализированными авто

С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции. Они предназначены для контроля технического состояния транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.
Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. С помощью специального оборудования полицейские смогут:
Но также Белошицкий отметил, что частные авто с помощью мобильных станций проверять не будут. Это касается таких транспортных средств:
Напомним, со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена организация дорожного движения. Часть улиц перекрыта.