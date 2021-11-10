В центре Киева изменили дорожное движение: какие улицы закрыты для авто
Фото: в центре Киева изменили организацию дорожного движения (facebook.com/kyivpatrol)
Со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена организация дорожного движения. Часть улиц перекрыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Telegram.
На Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске внедрена новая схема организации дорожного движения по Бессарабскому проезду.
Отмечают, что с сегодняшнего дня движение транспортных средств от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной разрешается только через улицу Большая Васильковская и улицу Павла Скоропадского.
Также в полиции напомнили водителям о важности соблюдения ПДД.
Напомним, с дорог Киева уберут 76 маршруток, потому что столичные власти разрывают договора с четырьмя перевозчиками.