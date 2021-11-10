Технический контроль на дорогах Украины. Полицию оснастят специализированными авто
С 12 ноября патрульные полицейские во всех областях Украины начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции. Они предназначены для контроля технического состояния транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.
Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. С помощью специального оборудования полицейские смогут:
- делать замеры параметров света фар авто;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- устанавливать уровень выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- делать замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- замерять допустимость уровня внешнего шума авто;
- определять суммарный люфт рулевого управления;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Но также Белошицкий отметил, что частные авто с помощью мобильных станций проверять не будут. Это касается таких транспортных средств:
- грузовых авто более 3,5 тонн и прицепов к ним;
- автобусов;
- автомобилей такси;
- автомобилей, перевозящих опасный груз;
- отдельных специализированных транспортных средств;
- легковых авто и прицепов к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Напомним, со среды, 10 ноября, в Киеве на Бессарабском проезде изменена организация дорожного движения. Часть улиц перекрыта.