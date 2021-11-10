Технічний контроль на дорогах України. Поліцію оснастять спеціалізованими авто
З 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції. Вони призначені для контролю технічного стану транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
Мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, що відповідають державним стандартам. За допомогою спеціального обладнання поліцейські зможуть:
- робити виміри параметрів світла фар авто;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- встановлювати рівень викидів вихлопних газів бензинових і газобензинових двигунів;
- робити виміри коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;
- заміряти допустимість рівня зовнішнього шуму авто;
- визначати сумарний люфт кермового керування;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Але також Білошицький зазначив, що приватні авто за допомогою мобільних станцій перевіряти не будуть. Це стосується таких транспортних засобів:
- вантажних авто понад 3,5 тонни та причепів до них;
- автобусів;
- автомобілів таксі;
- автомобілів, що перевозять небезпечний вантаж;
- окремих спеціалізованих транспортних засобів;
- легкових авто і причепів до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.
Нагадаємо, з середи, 10 листопада, у Києві на Бессарабському проїзді змінено організацію дорожнього руху. Частину вулиць перекрито.