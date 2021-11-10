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Технічний контроль на дорогах України. Поліцію оснастять спеціалізованими авто

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Україна, Середа 10 листопада 2021 16:53
Технічний контроль на дорогах України. Поліцію оснастять спеціалізованими авто Фото: патрульну поліцію України оснастять спеціальними авто для проведення техконтролю на дорогах (facebook.com/Bilosh)
Автор: Іванна Шовкун

З 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції. Вони призначені для контролю технічного стану транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Мобільні діагностичні станції обладнані сучасними приладами, що відповідають державним стандартам. За допомогою спеціального обладнання поліцейські зможуть:

  • робити виміри параметрів світла фар авто;
  • вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
  • встановлювати рівень викидів вихлопних газів бензинових і газобензинових двигунів;
  • робити виміри коефіцієнта димності двигунів, що працюють на дизельному паливі;
  • заміряти допустимість рівня зовнішнього шуму авто;
  • визначати сумарний люфт кермового керування;
  • перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Але також Білошицький зазначив, що приватні авто за допомогою мобільних станцій перевіряти не будуть. Це стосується таких транспортних засобів:

  • вантажних авто понад 3,5 тонни та причепів до них;
  • автобусів;
  • автомобілів таксі;
  • автомобілів, що перевозять небезпечний вантаж;
  • окремих спеціалізованих транспортних засобів;
  • легкових авто і причепів до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.
Фото: авто поліції обладнають спецприладами для техконтролю (facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, з середи, 10 листопада, у Києві на Бессарабському проїзді змінено організацію дорожнього руху. Частину вулиць перекрито.

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