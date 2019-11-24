ВВС обвинили в замалчивании связей британских политиков с Украиной и РФ

Бывший сотрудник ВВС Джон Суини обвинил руководство корпорации в том, что оно отказывается публиковать материалы журналистских расследований, посвященных связям британских политиков с Россией и Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Сообщается, что британский медиарегулятор Ofcom получил от него жалобу на ВВС. По словам журналиста, бывшее начальство отказалось ставить в эфир несколько сюжетов, над которыми работал он сам и его коллеги.

Газета пишет, что это были расследования, касавшиеся связей бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом, деловых интересов, которые имелись в России у члена Палаты лордов Питера Мандельсона. Материалы также касались деятельности главного спонсора агиткампании в поддержку Brexit Аррона Бэнкса, которого обвиняли в получении денег от РФ.

Кроме того, упоминается анонсированный ВВС, но так и не вышедший в эфир выпуск специализирующейся на журналистских расследованиях программы Panorama, посвященный российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.

"Из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток руководство ВВС во главе с генеральным директором корпорации Тони Холлом теперь так боится любых рисков, что журналистские расследования оказываются под угрозой, а должный уровень беспристрастности не поддерживается", - утверждается в жалобе Суини.

При этом представители компании с этими обвинениями не согласны и отмечают, что работа над некоторыми из упомянутых сюжетов по-прежнему ведется.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании опубликует парламентский отчет о российском вмешательстве в политику страны после выборов, которые пройдут 12 декабря.