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В Ливии началась эвакуация иностранцев

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 16:42
В Ливии началась эвакуация иностранцев
Иллюстративное фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Компании и организации эвакуируют из столицы своих сотрудников из-за угрозы боевых действий

Иностранные компании и организации начали производить эвакуацию своего персонала из Ливии из-за начала наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж объявила, что из столицы страны Триполи было эвакуировано полный контингент миротворцев центрального резервного полицейского контингента из-за "внезапно ухудшенной ситуации в Ливии".

Также многонациональная нефтегазовая компания Eni приняла решение провести эвакуацию всего итальянского персонала с территории Ливии.

Кроме этого, в ближайшее время ООН должны провести эвакуацию из Ливии части своего персонала.

Мирные жители столицы начали запасаться едой и водой, а также боятся покидать свои дома боясь, что их могут ограбить.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США выводят своих военных из Ливии. Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране сложным и непредсказуемым.

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