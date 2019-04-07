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Конфликт в Ливии: более 20 погибших

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 21:04
Конфликт в Ливии: более 20 погибших
Иллюстративное фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Еще 27 человек получили ранения

В результате наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара на Триполи погибли более 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, жертвой боевых действий между повстанцами и ливийскими военными стал по меньшей мере 21 человек, еще 27 человек получили ранения.

Кроме того, повстанцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара применили авиацию во время наступления на Триполи.

Напомним, ранее сообщалось, что иностранные компании и организации начали проводить эвакуацию своего персонала из Ливии с начала наступательных действий повстанцев Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара на столицу страны Триполи. В ближайшее время ООН должна провести эвакуацию из Ливии части своего персонала.

Как писало РБК-Украина, США выводят своих военных из Ливии. Американские военные отметили, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Ливии. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране сложным и непредсказуемым.

Отметим, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили.

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