ВВС Ізраїлю завдали удару по військових об'єктах хуситів у Ємені, - ЦАХАЛ

У ході масштабної повітряної операції, заснованої на даних розвідки, десятки літаків ВПС Ізраїлю (винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки) завдали ударів по військових об'єктах хуситів. Атаки були здійснені безпосередньо в районах Рас-Іса та Худайда в Ємені.

"Серед цілей були електростанції та морський порт для імпорту нафти, які використовувалися терористичним режимом Хуті для доставки в регіон іранської зброї, а також військових поставок та нафти", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в ЦАХАЛ, удари було завдані у відповідь на недавні напади хуситів на державу Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що протягом останнього року хусити діяли під керівництвом і при фінансуванні Ірану, а також у співпраці з іракськими ополченцями, "щоб напасти на державу Ізраїль, підірвати регіональну стабільність і порушити глобальну свободу навігації".

"ЦАХАЛ має намір продовжувати діяти на будь-якій відстані - ближній чи дальній - проти всіх загроз громадянам держави Ізраїль", - додали у повідомленні.