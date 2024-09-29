ВВС Ізраїлю завдали удару по військових об'єктах хуситів у Ємені, - ЦАХАЛ

У неділю 29 вересня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по військовим об'єктам хуситів у Ємені. Відстань до цілей становила 1800 км від ізраїльської держави.
Передає РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
У ході масштабної повітряної операції, заснованої на даних розвідки, десятки літаків ВПС Ізраїлю (винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки) завдали ударів по військових об'єктах хуситів. Атаки були здійснені безпосередньо в районах Рас-Іса та Худайда в Ємені.
"Серед цілей були електростанції та морський порт для імпорту нафти, які використовувалися терористичним режимом Хуті для доставки в регіон іранської зброї, а також військових поставок та нафти", - йдеться у повідомленні.
Як заявили в ЦАХАЛ, удари було завдані у відповідь на недавні напади хуситів на державу Ізраїль.
Армія оборони Ізраїлю зазначила, що протягом останнього року хусити діяли під керівництвом і при фінансуванні Ірану, а також у співпраці з іракськими ополченцями, "щоб напасти на державу Ізраїль, підірвати регіональну стабільність і порушити глобальну свободу навігації".
"ЦАХАЛ має намір продовжувати діяти на будь-якій відстані - ближній чи дальній - проти всіх загроз громадянам держави Ізраїль", - додали у повідомленні.
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