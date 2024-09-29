RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене, - ЦАХАЛ

Фото: израильский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье 29 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене. Расстояние до целей составило 1800 км от израильского государства.

Передает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе масштабной воздушной операции, основанной на данных разведки, десятки самолетов ВВС Израиля (истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты) нанесли удары по военным объектам хуситов. Атаки были совершены непосредственно в районах Рас-Иса и Худайда в Йемене.

"Среди целей были электростанции и морской порт для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом Хути для доставки в регион иранского оружия, а также военных поставок и нефти", - говорится в сообщении.

Как заявили в ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на недавние нападения хуситов на государство Израиль.

Армия обороны Израиля отметила, что в течение последнего года хуситы действовали под руководством и при финансировании Ирана, а также в сотрудничестве с иракскими ополченцами, "чтобы напасть на государство Израиль, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальную свободу навигации".

"ЦАХАЛ намерен продолжать действовать на любом расстоянии - ближнем или дальнем - против всех угроз гражданам государства Израиль", - добавили в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЙемен