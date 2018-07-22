ВПС Ізраїлю обстріляли військовий об'єкт в сирійському місті Масьяф, - SANA

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 21:35
Ілюстративне фото: авіаудар (webscreenshot youtube/SMO)
Ілюстративне фото: авіаудар (webscreenshot youtube/SMO)

В результаті авіаудару оборонного об'єкту був нанесений збиток

Авіація Ізраїлю завдала удару по одному з військових об'єктів в сирійському Масьяфі. Про це повідомило сирійське державне агентство SANA.

За даними агентства, в результаті авіаудару оборонного об'єкту був нанесений збиток. На даний момент про жертв не повідомляється.

При цьому спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини підтвердили великий вибух поблизу "військової лабораторії", передає Times Of Israel.

Нагадаємо, сирійська армія взяла під свій контроль стратегічний пагорб, який виходить на окуповані Ізраїлем Голанські висоти.

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