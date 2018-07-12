ВВС Израиля нанесли авиаудар по Сирии

Авиаудары стали ответом на вторжение в воздушное пространство Израиля

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра спустя несколько часов после того, как сирийский БПЛА был сбит военными после входа в воздушное пространство Израиля.Об этом передает газета Times Of Israel.

Так, израильские военные подтверждают нападения на три цели после того, как сирийский БПЛА был сбит над Галилейским морем.

Вместе с тем, сирийское государственное информационное агентство SANA утверждало, что воздушная оборона Сирии блокировала нападение вблизи деревни Хадер.

Сообщается, что армия будет "продолжать решительно действовать против попыток нарушения суверенитета Израиля".

Напомним, ранее сообщалось, что королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли мощный авиаудар по правительственным сирийским войскам в районе Аль-Танф на юге страны, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.