ВПС Ізраїлю завдали авіаудар по Сирії

Авіаудари стали відповіддю на вторгнення в повітряний простір Ізраїлю

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли серію авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в провінції Кунейтра через кілька годин після того, як сирійський БПЛА був збитий військовими після входу в повітряний простір Ізраїлю.Про це повідомляє газета Times Of Israel.

Так, ізраїльські військові підтвердили напади на три цілі після того, як сирійський БПЛА був збитий над Галилейским морем.

Разом з тим, сирійське державне інформаційне агентство SANA стверджувало, що повітряна оборона Сирії блокувала напад поблизу села Хадер.

Повідомляється, що армія буде "продовжувати рішуче діяти проти спроб порушення суверенітету Ізраїлю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що королівські військово-повітряні сили Великобританії завдали потужний авіаудар по сирійським урядовим військам у районі Аль-Танф на півдні країни, неподалік від кордону з Іраком і Йорданією.