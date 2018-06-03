ВВС Израиля нанесли 10 ударов по объектам ХАМАС

Атака была проведена в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли 10 авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает армия Израиля в Twitter.

"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, атака была проведена в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС. Вместе с тем, информация о погибших или раненных не поступала.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны Сектора Газа.

ПВО Израиля, перехватившая ракету, называется "Стальной щит". Система идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить одну из них.

Отмечается, что перед тем, как перехватить палестинские ракеты, система оповещения в региональном совете Эшколь, что в Южном округе Израиля, начала издавать сирены.