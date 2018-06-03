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ВВС Израиля нанесли 10 ударов по объектам ХАМАС

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 05:33
Фото: самолеты ВВС Израиля (flickr.com/idfonline)
Фото: самолеты ВВС Израиля (flickr.com/idfonline)

Атака была проведена в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли 10 авиаударов по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает армия Израиля в Twitter.

"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Как сообщается, атака была проведена в ответ на ракетные обстрелы со стороны ХАМАС. Вместе с тем, информация о погибших или раненных не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны Сектора Газа.

ПВО Израиля, перехватившая ракету, называется "Стальной щит". Система идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить одну из них.

Отмечается, что перед тем, как перехватить палестинские ракеты, система оповещения в региональном совете Эшколь, что в Южном округе Израиля, начала издавать сирены.

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Теги публикации: ХАМАС, Израиль, ВВС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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