ВПС Ізраїлю завдали 10 ударів по об'єктам ХАМАС

Атака була проведена у відповідь на ракетні обстріли з боку ХАМАС

Літаки Армії оборони Ізраїлю завдали 10 авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє армія Ізраїлю в Twitter.

"Літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десяти терористичних цілях на трьох ділянках угруповання ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, атака була проведена у відповідь на ракетні обстріли з боку ХАМАС. Разом з тим, інформація про загиблих або поранених не надходила.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку Сектора Газа.

ППО Ізраїлю, яка перехопила ракету, називається "Сталевий щит". Система ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити одну з них.

Зазначається, що перед тим, як перехопити палестинські ракети, система оповіщення в регіональній раді Ешколь, що в Південному окрузі Ізраїлю, почала видавати сирени.