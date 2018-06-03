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Інтерв'ю

ВПС Ізраїлю завдали 10 ударів по об'єктам ХАМАС

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 05:33
Фото: літаки ВПС Ізраїлю (flickr.com/idfonline)
Фото: літаки ВПС Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Атака була проведена у відповідь на ракетні обстріли з боку ХАМАС

Літаки Армії оборони Ізраїлю завдали 10 авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє армія Ізраїлю в Twitter.

"Літаки ізраїльських ВПС завдали ударів по десяти терористичних цілях на трьох ділянках угруповання ХАМАС в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, атака була проведена у відповідь на ракетні обстріли з боку ХАМАС. Разом з тим, інформація про загиблих або поранених не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку Сектора Газа.

ППО Ізраїлю, яка перехопила ракету, називається "Сталевий щит". Система ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити одну з них.

Зазначається, що перед тим, як перехопити палестинські ракети, система оповіщення в регіональній раді Ешколь, що в Південному окрузі Ізраїлю, почала видавати сирени.

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Теги публікації: ХАМАС, Ізраїль, ВВС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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