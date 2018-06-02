Израильская ПВО перехватила запущенную с Сектора Газа ракету

Система ПВО Израиля идентифицировала две палестинских ракеты, однако удалось сбить одну из них

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны Сектора Газа. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что ПВО Израиля, перехватившая ракету, называется "Стальной щит". Система идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить одну из них.

"Другая, видимо, приземлилась в секторе Газа", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что перед тем, как перехватить палестинские ракеты, система оповещения в региональном совете Эшколь, что в Южном округе Израиля, начала издавать сирены.

Following the sirens that were sounded in the Eshkol Regional Council, two rockets were identified from the Gaza Strip launched towards Israel. The IDF's Iron Dome aerial defense system intercepted one of the launches and the other apparently landed in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) June 2, 2018

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не гарантирует Израилю безопасность в случае войны с Ираном.

Добавим, что сегодня, 2 июня 2018, на границе Израиля и Палестины, в Хевроне, военнослужащие Израиля застрелили мужчину, пытавшегося на тракторе атаковать двух солдат и мирных граждан.