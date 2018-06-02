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Израильская ПВО перехватила запущенную с Сектора Газа ракету

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 22:33
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Система ПВО Израиля идентифицировала две палестинских ракеты, однако удалось сбить одну из них

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны Сектора Газа. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что ПВО Израиля, перехватившая ракету, называется "Стальной щит". Система идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить одну из них.

"Другая, видимо, приземлилась в секторе Газа", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что перед тем, как перехватить палестинские ракеты, система оповещения в региональном совете Эшколь, что в Южном округе Израиля, начала издавать сирены.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не гарантирует Израилю безопасность в случае войны с Ираном.

Добавим, что сегодня, 2 июня 2018, на границе Израиля и Палестины, в Хевроне, военнослужащие Израиля застрелили мужчину, пытавшегося на тракторе атаковать двух солдат и мирных граждан.

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, Палестина, ракета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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