ВВП зростає. Шмигаль розповів про відновлення економіки України

"Один із п'яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, - це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом", - розповів глава уряду.

За його словами, зараз влада сконцентрована на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу. Зокрема, сьогодні планується ухвалити рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд гривень.

"Це одна з програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком", - пояснив прем'єр.

ВВП України

Зазначимо, 2022 року в Україні через вторгнення російських окупантів спостерігався різкий спад ВВП. За рік падіння склало 29,1%.

При цьому до бюджету на 2023 рік закладено прогноз зростання ВВП України на 3,2%. Водночас, міжнародні організації, такі як МВФ або Світовий банк, ставляться скептично до економічних прогнозів щодо України, оскільки зараз існує висока невизначеність на тлі війни.