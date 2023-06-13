ВВП растет. Шмыгаль рассказал о восстановлении экономики Украины

"Один из пяти приоритетов восстановления, который мы определили, - это восстановление нашей экономики. По предварительным оценкам, в I квартале этого года ВВП вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом", - рассказал глава правительства.

По его словам, сейчас власти сконцентрированы на том, чтобы создать разумные и эффективные стимулы для бизнеса. В частности, сегодня планируется принять решение, которое позволит продолжить программу портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 млрд гривен.

"Это одна из программ доступных льготных кредитов, когда государство покрывает до 80% кредита предпринимателя перед банком", - объяснил премьер.

ВВП Украины

Отметим, в 2022 году в Украине из-за вторжения российских оккупантов наблюдался резкий спад ВВП. За год падение составило 29,1%.

При этом в бюджет на 2023 год заложен прогноз роста ВВП Украины на 3,2%. В то же время международные организации, такие как МВФ или Всемирный банк, относятся скептически к экономическим прогнозам по Украине, поскольку сейчас существует высокая неопределенность на фоне войны.