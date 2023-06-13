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ВВП зростає. Шмигаль розповів про відновлення економіки України

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Київ, Вівторок 13 червня 2023 16:11
ВВП зростає. Шмигаль розповів про відновлення економіки України Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внутрішній валовий продукт України зріс у першому кварталі 2023 року. Відновлення економіки залишається одним з пріоритетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Один із п'яти пріоритетів відновлення, який ми визначили, - це відновлення нашої економіки. За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно з попереднім кварталом", - розповів глава уряду.

За його словами, зараз влада сконцентрована на тому, щоб створити розумні та ефективні стимули для бізнесу. Зокрема, сьогодні планується ухвалити рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд гривень.

"Це одна з програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком", - пояснив прем'єр.

ВВП України

Зазначимо, 2022 року в Україні через вторгнення російських окупантів спостерігався різкий спад ВВП. За рік падіння склало 29,1%.

При цьому до бюджету на 2023 рік закладено прогноз зростання ВВП України на 3,2%. Водночас, міжнародні організації, такі як МВФ або Світовий банк, ставляться скептично до економічних прогнозів щодо України, оскільки зараз існує висока невизначеність на тлі війни.

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ВВП Денис Шмигаль
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