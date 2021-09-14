ВВП, зарплаты, курс доллара: Шмыгаль озвучил основные показатели бюджета-2022

Как отметил Шмыгаль, показатели проекта соответствуют цифрам, которые были утверждены в бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Согласно проекту, доходы госбюджета в 2022 году должны составлять 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с этим годом. Расходы составят 1465 млрд гривен. Дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 млрд гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП, "как и было договорено с МВФ", сообщил премьер.

"Мы оставляем 5,5% (от ВВП - ред.) на сектор безопасности и обороны в целом", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что среднемесячная зарплата в 2022 году составит 15 258 гривен. "Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата достигать более 17,5 тысяч гривен", - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар. "Курс остается в пределах 28,6-28,7", - сказал он.

По его словам, уровень безработицы по методологии МОТ должен упасть до 8,8%.