Ввести санкции против России и Путина призвали Госдеп США сенаторы-демократы

Ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии. Об этом пишет издание Axios.

Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун. Причина для санкций - вмешательство России в американские выборы президента.

Они обратились к госсекретарю США Майкла Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательства в выборы", - указано в обращении.

При этом сенаторы настаивают, что санкции должны быть введены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что РФ готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат на выборах США в 2020 году. Предполагается, что Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса. Победа одного из этих кандидатов может позволить России укрепить свои позиции в мире.