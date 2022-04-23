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Если не ввести полное нефтяное эмбарго, война придет в Европу, - Подоляк

Фото: Подоляк призвал Европу ввести полное нефтяное эмбарго (фото president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, напомнил Европе об опасности со стороны России и призвал европейцев отказаться от российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Михаила Подоляка.

"Когда мы говорили, что" Северный поток-2 " - это вопрос безопасности, нам говорили:"Давайте не спекулировать безопасностью, когда речь идет о бизнесе". Сегодня мы говорим: если не ввести полное нефтяное эмбарго, рано или поздно война придет в Европу. Времени колебаться больше нет", - написал Подоляк.

Как сообщалось советники лидеров 7 стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже выразили готовность обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

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