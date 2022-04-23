Якщо не запровадити повне нафтове ембарго, війна прийде у Європу, - Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, нагадав Європі про небезпеку з боку Росії і закликав європейців відмовитися він російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення Михайла Подоляка.
"Коли ми казали, що "Північний потік-2" - це питання безпеки, нам говорили: "Давайте не спекулювати безпекою, коли йдеться про бізнес". Сьогодні ми кажемо: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, рано чи пізно війна прийде у Європу. Часу вагатися більше немає", - написав Подоляк.
Як повідомлялося, радники лідерів 7 країн, серед яких США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль уже висловили готовність обговорювати список гарантій безпеки для України.
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