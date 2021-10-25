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Введут ли в Украине полный локдаун: ответ секретаря СНБО

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна.

Подробнее о ситуации с коронавирусом и предстоящих ограничениях читайте в материале "Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и угрожает ли Украине полный локдаун".

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Алексей ДаниловЛокдаун