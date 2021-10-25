Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити. Обмеження будуть вводити територіально.
Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".
"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.
Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.
"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України поки не обговорює можливість введення тотального локдауну.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом та майбутні обмеження читайте в матеріалі "Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні та чи загрожує Україні повний локдаун".