Введут ли в Украине полный локдаун: ответ секретаря СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина .

По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.