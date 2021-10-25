ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Введут ли в Украине полный локдаун: ответ секретаря СНБО

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 октября 2021 08:34
Введут ли в Украине полный локдаун: ответ секретаря СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.

Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна.

Подробнее о ситуации с коронавирусом и предстоящих ограничениях читайте в материале "Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и угрожает ли Украине полный локдаун".

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов Локдаун
NEWS
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику