Введут ли в Украине полный локдаун: ответ секретаря СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально.
Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.
По его словам, президент каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".
"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сообщил Данилов.
Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.
"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - сообщил секретарь СНБО.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауна.
Подробнее о ситуации с коронавирусом и предстоящих ограничениях читайте в материале "Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и угрожает ли Украине полный локдаун".