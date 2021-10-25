Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити. Обмеження будуть вводити територіально.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.

Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.

"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.