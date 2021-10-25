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Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 08:34
Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити. Обмеження будуть вводити територіально.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.

Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.

"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України поки не обговорює можливість введення тотального локдауну.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом та майбутні обмеження читайте в матеріалі "Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні та чи загрожує Україні повний локдаун".

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Олексій Данілов Локдаун
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