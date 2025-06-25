Введення коефіцієнтів до залізничних перевезень є неприйнятним та шкідливим, - ЦТС

Запровадження "Укрзалізницею" тарифних коефіцієнтів на перевезення у бік портів є шкідливим для економіки. Це свідчить про відсутніть в УЗ мотивації ставати ефективнішою, адже замість того, аби покращувати якість своїх послуг, вона робить все, аби просто отримувати більше прибутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику від Центру транспортних стратегій ( ЦТС ).

"Бізнес виступає проти ручного тарифоутворення і підкреслює, що основні причини проблеми - системні дисфункції залізниці, - залишаються невирішеними навіть у критичні для країни часи. Адже що замість стратегій зниження питомої собівартості, оптимізації мережі та залучення нових вантажовласників, УЗ вкотре обирає найпростіший, але руйнівний шлях - покриття збитків через підвищення вантажних тарифів. При цьому витрати УЗ щороку зростають на 30–40%, а ефективність падає, що підтверджується зростанням частки автотранспорту у вантажоперевезеннях», - вказують у Центрі.

Як тимчасовий запобіжник від маніпуляцій з боку монополіста бізнес пропонує передати затвердження тарифних відстаней і плану формування поїздів на рівень Міністерства розвитку, а на стратегічному рівні урегулювати проблемні питання має нове Тарифне керівництво залізниць України.

"Якщо ж відійти від оцінки ситуації на рівні залізниця-порт і піднятись на рівень вище, то в очі впадає ще одна системна невідповідність: у існуючій системі у "Укрзалізниці" взагалі немає мотивації боротись за розшиття вузьких місць і покращення інфраструктури. Адже ці покращення приводять до економії витрат на логістику, а відтак - зменшують тарифні надходження УЗ", - кажуть в організації.

І навпаки, чим довшим є маршрут і час транспортування, тим більше отримає монополіст.

"Для усунення цієї системної проблеми важливо закріпити на найвищому рівні в новому Законі "Про залізничний транспорт" обов’язок оператора інфраструктури організувати перевезення за найкоротшим маршрутом, тим самим зменшивши поле для можливих зловживань монопольним становищем на ринку", - резюмують у Центрі.

