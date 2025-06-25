ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Введение коэффициентов к железнодорожным перевозкам является неприемлемым и вредным, - ЦТС

Украина, Среда 25 июня 2025 14:05
UA EN RU
Введение коэффициентов к железнодорожным перевозкам является неприемлемым и вредным, - ЦТС Фото: в ЦТС считают, что введение коэффициентов к железнодорожным перевозкам неприемлемо (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Введение "Укрзализныцей" тарифных коэффициентов на перевозки в сторону портов является вредным для экономики. Это свидетельствует об отсутствии у УЗ мотивации становиться более эффективной, ведь вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг, она делает все, чтобы просто получать больше прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику от Центра транспортных стратегий (ЦТС).

"Бизнес выступает против ручного тарифообразования и подчеркивает, что основные причины проблемы - системные дисфункции железной дороги, - остаются нерешенными даже в критические для страны времена. Ведь вместо стратегий снижения удельной себестоимости, оптимизации сети и привлечения новых грузовладельцев, УЗ в очередной раз выбирает самый простой, но разрушительный путь - покрытие убытков через повышение грузовых тарифов. При этом расходы УЗ ежегодно растут на 30-40%, а эффективность падает, что подтверждается ростом доли автотранспорта в грузоперевозках", - указывают в Центре.

В качестве временного предохранителя от манипуляций со стороны монополиста бизнес предлагает передать утверждение тарифных расстояний и плана формирования поездов на уровень Министерства развития, а на стратегическом уровне урегулировать проблемные вопросы должно новое Тарифное руководство железных дорог Украины.

"Если же отойти от оценки ситуации на уровне железная дорога-порт и подняться на уровень выше, то в глаза бросается еще одно системное несоответствие: в существующей системе у "Укрзализныци" вообще нет мотивации бороться за расшиття узких мест и улучшение инфраструктуры. Ведь эти улучшения приводят к экономии затрат на логистику, а затем - уменьшают тарифные поступления УЗ", - говорят в организации.

И наоборот, чем длиннее маршрут и время транспортировки, тем больше получит монополист.

"Для устранения этой системной проблемы важно закрепить на самом высоком уровне в новом Законе "О железнодорожном транспорте" обязанность оператора инфраструктуры организовать перевозки по кратчайшему маршруту, тем самым уменьшив поле для возможных злоупотреблений монопольным положением на рынке", - резюмируют в Центре.

Введение коэффициентов к тарифам "Укрзализныци"

Как сообщалось, государственный монополист УЗ собирается ввести коэффициенты к тарифам, которые будут зависеть от направления движения грузов. Для порта "Южный", который расположен ближе всего по среднему расстоянию транспортировки, коэффициент составит 1.09, для Черноморска и Одессы - 1.05-1.08. А для дунайских портов, логистика к которым самая длинная, тариф хотят оставить без изменений.

Напомним, ранее "Укрзализныця" также предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины