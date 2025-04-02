Введення європейського екомита СВАМ може викликати занепад стратегічних галузей економіки, - експерт

"СВАМ для нас - дуже серйозний іспит. У тому числі іспит на нашу спроможність вести переговори, переконувати наших партнерів, у даному випадку ЄС, що стандарти і регламенти не можуть бути одномоментно введені в економіку, яка знаходиться в дуже кризовому стані. Ці вимоги повинні бути адаптовані до реальних умов, і на цій основі мають формуватися у тому числі відповідні перехідні періоди", - наголосив експерт.

Він попередив, що якщо СВАМ буде запроваджено для України одномоментно, ми ризикуємо втратити і зовнішні ринки, і деякі базові галузі.

"Наш гірничо-металургійний комплекс знаходиться в дуже кризовому стані і втратив багато виробничих активів через повномасштабну війну. Необхідність імпортувати коксівне вугілля також збільшує собівартість нашої продукції, і вона стає неконкурентоздатною", - пояснив Кінах.

Експерт наголосив, що держава має розробляти державні цільові програми, мета яких – збереження і розвиток галузей, які мають стратегічно важливе значення не тільки з точки зору притоку валюти, яка нам необхідна, але й для відновлення держави.

"Для того, щоб відновити мільйони квадратних метрів житла, транспортну та енергетичну інфраструктуру, необхідні величезні обсяги металопродукції. І якщо ми втратимо цю галузь, то ми будемо просто змушені в черговий раз імпортувати ту продукцію, яку ми можемо виробляти самі. І це необхідно в комплексі доводити до наших європейських партнерів", - резюмував Кінах.

Раніше генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" Владислав Антипов заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.