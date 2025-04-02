Введение европейской экопошлины СВАМ может вызвать упадок стратегических отраслей экономики, - эксперт

"СВАМ для нас - очень серьезный экзамен. В том числе экзамен на нашу способность вести переговоры, убеждать наших партнеров, в данном случае ЕС, что стандарты и регламенты не могут быть одномоментно введены в экономику, которая находится в очень кризисном состоянии. Эти требования должны быть адаптированы к реальным условиям, и на этой основе должны формироваться в том числе соответствующие переходные периоды", - подчеркнул эксперт.

Он предупредил, что если СВАМ будет введен для Украины одномоментно, мы рискуем потерять и внешние рынки, и некоторые базовые отрасли.

"Наш горно-металлургический комплекс находится в очень кризисном состоянии и потерял много производственных активов из-за полномасштабной войны. Необходимость импортировать коксующийся уголь также увеличивает себестоимость нашей продукции, и она становится неконкурентоспособной", - пояснил Кинах.

Эксперт подчеркнул, что государство должно разрабатывать государственные целевые программы, цель которых - сохранение и развитие отраслей, которые имеют стратегически важное значение не только с точки зрения притока валюты, которая нам необходима, но и для восстановления государства.

"Для того, чтобы восстановить миллионы квадратных метров жилья, транспортную и энергетическую инфраструктуру, необходимы огромные объемы металлопродукции. И если мы потеряем эту отрасль, то мы будем просто вынуждены в очередной раз импортировать ту продукцию, которую мы можем производить сами. И это необходимо в комплексе доводить до наших европейских партнеров", - резюмировал Кинах.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но и вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому должны настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.