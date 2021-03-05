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Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 10:34
Введение жесткого карантина: мнения украинцев Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале марта большинство украинцев (56%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время поддержка жесткого карантина с начала 2021 года в Украине существенно не меняется.

Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. Кроме того, 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Однако почти 80% против остановки междугороднего и городского общественного транспорта.

Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Более трети (37%) считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет, 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что на сегодня наблюдается третья волна пандемии коронавируса в Украине, из-за чего существует угроза нового жесткого локдауна.

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