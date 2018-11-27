Введення воєнного стану не має нічого спільного з виборами, - Єльченко

Фото: Володимир Єльченко (из открытых источников)

Єльченко висловив припущення, що РФ готує наземний наступ на українські порти в Азовському морі

Постпред України при ООН Володимир Єльченко заявив, що введення воєнного стану не має нічого спільного з виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Перед засіданням Ради Безпеки ООН, в інтерв’ю американським журналістам, посол України при ООН Єльченко висловив припущення, що росіяни готують наземний наступ на українські порти в Азовському морі.

"Ситуація дуже хвилююча. Усі ознаки вказують на те, що вони (РФ, - ред.) готують наземну атаку на міста Маріуполь та Бердянськ. Ситуація дуже серйозна у регіоні. Я маю багато доказів цього", - розказав він.

Україна сподівається, що країни заходу посилять санкції проти Кремля.

"Нічого спільного з виборами (введення воєнного стану, -ред.) це не має. Воєнний стан можна скасувати в будь-який час. Ми не можемо ігнорувати справжню небезпечну ситуацію на Азовському морі. Країна має бути готова і військо має бути готове", - додав він.

Перед засіданням Ради Безпеки ООН, в інтерв’ю американським журналістам, посол України при ООН @YelchenkoUN висловив припущення, що росіяни готують наземний наступ на українські порти в Азовському морі pic.twitter.com/3AtWbgTNE2 — Голоc Амepики (@chastime) November 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідувальні дані говорять про можливе захоплення Російською Федерацією Маріуполя і Бердянська.

Як писало РБК-Україна, 25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. В результаті атаки три кораблі українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.