Введение RAB-тарифа делает облэнерго более привлекательными для инвесторов, - Deloitte

Вместе с тем, по его словам, сравнивать оценки при приватизации облэнерго и оценку регуляторной базы активов при переходе на RAB-тариф - некорректно. Поскольку они проводились по разным методологиям.

Комментируя перспективы приватизации государственных активов облэнерго партнер аудиторской компании Deloitte Артур Огаджанян заявил, что систему стимулирующего регулирования (RAB-тариф) можно рассматривать как фактор, который сам по себе оказывает государственные облэнерго более инвестиционно привлекательными. Но вместе с тем, эксперт подчеркнул, что сравнивать оценку регуляторной базы активов с "приватизационными" оценкам - некорректно.

По словам Огаджаняна, при оценке стоимости операторов системы распределения для нужд приватизации государство пытается определить эту стоимость как долю собственного капитала компании (таким же подходом пользуется и инвестор), а при определении регуляторной базы активов пользуются критерием надежности работы предприятия с прибылью, значение которого соответствует рыночному показателю.

"Регуляторная база активов по своей экономической сути - это стоимость активов, которые, в соответствии с конкретным регуляторным режимом, считаются обеспечивающими предоставление услуг предприятием. Согласно действующему в Украине режима регулирования эта стоимость должна через расчет амортизации предоставить возможность компании постоянно обновлять активы, поддерживая их работоспособность, а также предоставить возможность получать приближен к рыночному уровень прибыли", - пояснил партнер аудиторской компании.

Также он добавил, что одной из особенностей методики оценки регуляторной базы активов в Украине является то, что она требует корректировки стоимости активов в сторону их уменьшения за коэффициенты, расчет которых учитывает реальное загрузки активов.

"Такой подход направлен на избавление потребителей от уплаты за лишние незагруженные мощности предприятия-монополиста", - прокомментировал партнер Deloitte.

Напомним, ранее энергоэксперт Сергей Чех отметил, что оценка облэнерго отражает их стоимость в зависимости от загрузки при транспортировке электроэнергии.