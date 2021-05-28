Запровадження RAB-тарифу робить обленерго більш привабливими для інвесторів, - Deloitte

Разом з тим, за його словами, порівнювати оцінки обленерго при приватизації та оцінку регуляторної бази активів при переході на RAB-тариф - некоректно. Оскільки вони проводились за різними методологіями.

Коментуючи перспективи приватизації державних активів обленерго партнер аудиторської компанії Deloitte Артур Огаджанян заявив, що систему стимулюючого регулювання (RAB-тариф) можна розглядати як фактор, що сам по собі робить державні обленерго більш інвестиційно привабливими. Але разом з тим, експерт підкреслив, що порівнювати оцінку регуляторної бази активів з "приватизаційними" оцінками - некоректно.

За словами Огаджаняна, при оцінці вартості операторів системи розподілу для потреб приватизації держава намагається визначити цю вартість як частку власного капіталу компанії (таким же підходом користується й інвестор), а при визначенні регуляторної бази активів користуються критерієм надійності роботи підприємства з прибутком, значення якого відповідає ринковому показнику.

"Регуляторна база активів по своїй економічній суті - це вартість активів, які, відповідно до конкретного регуляторного режиму, вважаються такими, що забезпечують надання послуг підприємством. Відповідно до діючого в Україні режиму регулювання ця вартість має через розрахунок амортизації надати можливість компанії постійно оновлювати активи, підтримуючи їх працездатність, а також надати можливість отримувати наближений до ринкового рівень прибутку", - пояснив партнер аудиторської компанії.

Також він додав, що однією з особливостей методики оцінки регуляторної бази активів в Україні є те, що вона вимагає коригування вартості активів у бік їх зменшення через коефіцієнти, розрахунок яких враховує реальне завантаження активів.

"Такий підхід спрямований на позбавлення споживачів від сплати за зайві незавантажені потужності підприємства-монополіста", - прокоментував партнер Deloitte.

Нагадаємо, раніше енергоексперт Сергій Чех зазначив, що оцінка обленерго відображає їх вартість в залежності від завантаження при транспортуванні електроенергії.