Введення RAB забезпечить найнижчі в Європі тарифи, - Енергоспівтовариство

Основне завдання RAB-регулювання полягає в тому, щоб підвищити економічну ефективність і покращити стандарти якості

Українські розподільчі мережі недофінансовані, це позначається на якості постачання електроенергії кінцевим споживачам. Вихід з поточної ситуації – впровадження RAB-регулювання. Про це йдеться в аудиті Енергетичного співтовариства.

В Енергоспівтоваристві відзначають, що перехід на стимулююче тарифоутворення відіб'ється на вартості електроенергії, однак тарифи для побутових та непобутових споживачів залишаться найнижчими в Європі. "Тариф буде як і раніше нижче, ніж у будь-якій державі-члені ЄС. Питання конкурентоспроможності української промисловості повинні бути розглянуті Урядом окремо. При необхідності, має бути прийнято рішення про державну допомогу".

На думку європейських експертів, існуюча система "витрати плюс" не створює стимулів для залучення інвестицій в основні засоби або для підвищення ефективності витрат. Навпаки, він стимулює компанію до збільшення операційних витрат. "Погане обслуговування зазвичай скорочує термін служби мереж і призводить до зниження вартості порівняно з очікуваним терміном служби і нормальним обслуговуванням. У той же час незадовільний стан основних фондів збільшує витрати на технічне обслуговування, знижуючи якість роботи".

Основне завдання RAB-регулювання полягає в тому, щоб підвищити економічну ефективність і покращити стандарти якості. "Методи, засновані на регулюють активах (RAB), в цілому є кращим інструментом для встановлення тарифів. У кожній методології RAB є багато елементів для встановлення ціни, в залежності від реальних обставин у секторі та цілей регулювання. Керівним принципом для кожної тарифної методології є забезпечення того, щоб тарифи були не дискримінаційними, справедливо розглядали законні інтереси інвесторів і користувачів мережі і відображали економічно обґрунтовані витрати", - йдеться в аудиті енергетичного співтовариства ЄС.

В Енергоспівтоваристві нагадали, що в 2013 році Україна ініціювала процес реформування методології встановлення тарифів на розподіл, щоб перейти до методології розрахунку до RAB-регулювання.

Нагадаємо, в липні 2017 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звернулася до Енергетичного Співтовариства з пропозицією провести незалежний аудит діяльності НКРЕКП. Аудит був презентований у березні 2018. На думку європейських експертів, НКРЕКП дотримується високих стандартів прозорості.