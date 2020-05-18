Введение паспорта здоровья для туристов в Украине не обсуждается, - Кулеба

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. И потом, после возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

"Все это, на самом деле, уходит в бюрократию. Но это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии коронавируса", - рассказал он.

Напомним, в Госагентстве развития туризма заявили, что Украина готова ввести паспорта здоровья, подтверждающие отсутствие коронавируса в организме, если они будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Под паспортом здоровья имеется ввиду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме. Предполагается, что такие паспорта могут быть использованы в качестве дополнительного документа при посещении другой страны.