Введение Нацбанком временной администрации в "Мисто Банк" назвали необоснованным

"14 декабря исполняется ровно год с момента признания неплатежеспособным "Мисто банка". Факторами, которые "положили" банк, мог стать физический захват одного из активов - соевой фабрики "Каховка Протеин-Агро" в Новой Каховке стоимостью около 300 млн грн, также позиция НБУ, который решил не учитывать актив в капитале банка, несмотря на незаконченные судебные разбирательства и на уголовные дела, открытые по факту захвата банковского актива", - сообщает "Апостроф".

Как отмечает издание, соевый завод в Новой Каховке до 2009 года был в залоге у банка "Надра", который контролировался братьями Сегаль. После банкротства банка "Надра" братья Сегаль были объявлены в розыск Интерполом по обвинению в хищении средств банка "Надра", а соевый завод продан как залоговое имущество в 2011 году и с 2017 году находился в собственности "Мисто банк". В результате затяжной атаки братья Сегаль взяли предприятие под контроль.

Как отмечает издание, НБУ был хорошо осведомлен о судебных спорах за контроль над активом "Мисто банка". И еще летом 2020 года регулятор давал банку возможность отстоять свои права.

Однако уже в декабре Нацбанк неожиданно принял решение о ликвидации "Мисто банка", несмотря на открытые против оппонентов банка криминальные производства и продолжающиеся судебные процессы.

"14 декабря 2020 года регулятор ликвидировал финучреждение. Несмотря на открытые судебные процессы "Мисто банка", в ходе которых он мог так же, как и летом, восстановить в реестре запись о праве собственности на соевую фабрику. Несмотря на открытые криминальные производства по фактам действий оппонентов банка. Несмотря на гражданский иск банка о возмещении материального ущерба в размере 272 млн грн, причиненного в результате неправомерной отмены государственной регистрации права собственности на соевую фабрику Наконец, несмотря на то, что, как уже говорилось, право собственности "Мисто банка" на фабрику так и не было оспорено в судебном порядке", - пишет "Апостроф".

Журналисты отмечают, что "Мисто банк" считает действия НБУ по выведению банка с рынка неправомерными и ведет судебные процессы по восстановлению своих прав.