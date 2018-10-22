Введение медстрахования должно стать одним из приоритетов новой власти, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, власть медлит с введением медицинского страхования

Введение медицинского страхования, которое сделает отечественную медицину качественной и доступной для каждого человека, будет одним из приоритетов новой власти. Об этом народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с работниками Каменец-Подольской районной больницы, передает пресс-служба "Батькивщины".

По словам Тимошенко, команда, которая возглавит государство после президентских выборов, должна сделать все, чтобы украинские медики получали достойные зарплаты и не выезжали за границу.

По мнению лидера "Батькивщины", "медицинская реформа, которую вводит Петр Порошенко, сознательным уничтожением украинской нации, которого нельзя допустить".

По словам политика, власть медлит с введением медицинского страхования, а благодаря закону о так называемой медреформе, который приняли пропрезидентские силы, "все местные бюджеты останутся без расходов на здравоохранение".

"Мы сейчас готовимся в корне изменить эту медицинскую реформу", – подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что из двух моделей страховой медицины – британской и европейской – для Украины более эффективной является именно европейская, где 50 или 100 процентов страховки платит работодатель, а государство обеспечивает медстраховкой неработающих людей.

Для того, чтобы такая система качественной медицины заработала в Украине, по мнению лидера "Батькивщины", нужно сделать два шага: уменьшить вдвое налоговый пресс на работодателей, чтобы они могли страховать своих работников, и принять закон "Об обязательном медицинском страховании".

Тимошенко рассказала, что команда "Батькивщины" уже давно подготовила соответствующие законопроекты, но они не принимаются, потому что "режим Порошенко" в этом не заинтересован.

Не менее важной задачей новой власти председатель партии считает обеспечение достойной зарплатой всех медицинских работников. Она возмущена тем, что в Украине врачи получают в семь раз меньше, чем, например, в Польше, и в 20 раз меньше, чем в Германии.

"В развитых странах средняя зарплата врачей составляет от 5 до 7,5 тысячи евро в месяц, а в узкоспециализированных специалистов – еще больше. И если мы как страна постепенно не выровняемся в вопросе зарплат, то народ просто уедет из Украины. Никто не будет ждать еще десятки лет в ожидании улучшения. Сегодня наши профессиональные врачи уже с Украины едут, потому что в мире идет жесткая конкуренция за специалистов", – констатировала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заверила присутствующих, что сразу после смены власти будет принят пакет из нескольких десятков законопроектов, которые "поставят страну на ноги и позволят начать нормальную жизнь".