Запровадження медстрахування має стати одним із пріоритетів нової влади, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, влада зволікає із запровадженням медичного страхування

Запровадження медичного страхування, яке зробить вітчизняну медицину якісною та доступною для кожної людини, буде одним із пріоритетів нової влади. Про це народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з працівниками Кам’янець-Подільської районної лікарні, передає прес-служба "Батьківщини".

За словами Тимошенко, команда, яка очолить державу після президентських виборів, має зробити все, щоб українські медики отримували гідні зарплати та не виїжджали за кордон.

На думку лідера "Батьківщини", "медична реформа, яку запроваджує Петро Порошенко, свідомим знищенням української нації, яке не можна допустити".

За словами політика, влада зволікає із запровадженням медичного страхування, а завдяки закону про так звану медреформу, який ухвалили пропрезидентські сили, "усі місцеві бюджети залишаться без видатків на охорону здоров’я".

"Ми зараз готуємося докорінно змінити цю медичну реформу", – наголосила Тимошенко.

Вона додала, що з двох моделей страхової медицини – британської та європейської – для України ефективнішою є саме європейська, де 50 або 100 відсотків страховки сплачує роботодавець, а держава забезпечує медстраховкою непрацюючих людей.

Для того, щоб така система якісної медицини запрацювала в Україні, на думку лідера "Батьківщини", потрібно зробити два кроки: зменшити удвічі податковий прес на роботодавців, щоб вони могли страхувати своїх працівників, та ухвалити закон "Про обов’язкове медичне страхування".

Тимошенко розповіла, що команда "Батьківщини" вже давно підготувала відповідні законопроекти, але вони не ухвалюються, бо "режим Порошенка" в цьому не зацікавлений.

Не менш важливим завданням нової влади голова партії вважає забезпечення гідною зарплатою усіх медичних працівників. Вона обурена тим, що в Україні лікарі отримують усемеро менше, ніж, наприклад, у Польщі, та в 20 разів менше, ніж у Німеччині.

"У розвинених країнах середня зарплата лікарів становить від 5 до 7,5 тисячі євро на місяць, а у вузькоспеціалізованих фахівців – ще більше. І якщо ми як країна поступово не вирівняємося в питанні зарплат, то народ просто виїде з України. Ніхто не чекатиме ще десятки років в очікуванні на покращення. Сьогодні наші фахові лікарі вже з України їдуть, бо в світі йде жорстка конкуренція за фахівців", – констатувала Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" запевнила присутніх, що відразу після зміни влади буде ухвалено пакет з кількох десятків законопроектів, які "поставлять країну на ноги і дозволять почати нормальне життя".