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Введение электронного билета в Киеве снова перенесли

Автор: Александр Белоус

Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм перенесли с 1 июля 2021 года на 1 января 2023 года. Система заработает только через 1,5 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

Распоряжение принято "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.

Напомним, введение электронного билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Отметим, Кабинет министров одобрил законопроект о введении в Украине электронного билета, который будет действовать на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Законопроектом предусматривается внести изменение в части второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

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Киевтранспорт