UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ввечері світла буде менше: як діятимуть графіки відключення 17 липня

Ілюстративне фото: в "Укенерго" розповіли, як вимикатимуть світло 17 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні через спеку зростає споживання електроенергії. Тому завтра, 17 липня, графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано у повідомленні.

Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Як відключають світло в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, у низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.

Однак прогнозується, що після 20 липня ситуація з відключеннями покращиться. Тоді з ремонту виведуть декілька об'єктів генерації електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БлекаутУкренергоВідключеня світлаГрафік відключення світла