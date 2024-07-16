Вечером света будет меньше: как будут действовать графики отключения 17 июля

"Завтра, 17 июля, меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток", - говорится в сообщении.

Однако в период с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений.

В период с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

А вот вечером, с 17:00 до 22:00 , во время пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.

Как отключают свет в Украине

Напомним, сегодня, 16 июля, в ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света.

Однако прогнозируется, что после 20 июля ситуация с отключениями улучшится. Тогда по ремонту будет выведено несколько объектов генерации электроэнергии.

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