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Ввечері світла буде менше: як діятимуть графіки відключення 17 липня

Вівторок 16 липня 2024 18:19
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Ввечері світла буде менше: як діятимуть графіки відключення 17 липня Ілюстративне фото: в "Укенерго" розповіли, як вимикатимуть світло 17 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні через спеку зростає споживання електроенергії. Тому завтра, 17 липня, графіки відключення світла будуть діяти протягом всіє доби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби", - сказано у повідомленні.

Однак у період з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

У період з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

А ось ввечері, з 17:00 до 22:00, під час піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Як відключають світло в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, у низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла.

Однак прогнозується, що після 20 липня ситуація з відключеннями покращиться. Тоді з ремонту виведуть декілька об'єктів генерації електроенергії.

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Блекаут Укренерго Відключеня світла Графік відключення світла
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